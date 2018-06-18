Artık hiçbir şeye tepki vermiyor

Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir kişi, binanın girişinde yatan köpeği, defalarca yumrukladı. Ardından köpeği sürükleyerek dışarı attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir grup mahalleli, saldırganı yakalayarak polise teslim etti. Adının Şahin S. olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Aynı mahallede yaşayan 20 hayvan sever, Şahin S.'den şikayetçi oldu.



GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP HAREKETE GEÇTİLER

Herkesi sarsan o görüntülerin yayınlanmasının ardından köpeğin sahibi ortaya çıktı.

Şiddete uğrayan köpeğin görüntülerini izleyen Demet Tatar, köpeğin 2,5 ay önce Acıbadem'de kaçırılan köpekleri 'Fox' olabileceğini düşünerek eşi Cihan Tatar'a haber verdi.

Tatar çifti köpeklerini ilanlarla aylardır her yerde arıyordu. Dehşet görüntüleri üzerine harekete geçen çift olayın ardından koruma altına alınan köpeği barınakta görmeye gitti.





ALT DİŞLERİNDEKİ ÇÜRÜKTEN TANIDI

Köpeğin kaçırıldıktan sonra sokağa atıldığı ardından da sokak köpeği olduğu düşünülerek kulağına belediye tarafından küpe takıldığı anlaşıldı. Köpeği Fox'u alt dişlerindeki çürükten tanıyan Cihan Tatar, köpeğine kavuştuğu için sevinçli ancak aile bebek gibi baktıkları Fox'un artık eskisi gibi olmadığını söylüyor. Habertürk. com'un ulaştığı Tatar, sokakta yaşadıklarını etkisiyle köpeğinin artık hiçbir şeye tepki vermediğini anlattı. Çift köpeklerine şiddet uygulayan kişiden şikayetçi olacak.

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