Olay Kadıköy Kozyatağı Bayar Caddesi üzerinde reklam işleri yapan bir ofiste meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre 18.00 sıralarında firmaya gelen Nevzat G. isimli şahıs alacak verecek meselesi yüzünden iş yeri sahibi Mutlu K. ile tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen kavgada Nevzat G. silahını çekerek tehditler savurdu. Bu sırada iş yerinde çalışan emekli polis Ömer T. araya girmeye çalıştı. Silahını ateşleyen Nevzat G. emekli polis Ömer T.'yi bacağından vurdu. Yaşanan arbede sırasında işyeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Nevzat G. darp edilerek yaralandı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olaya ilişkin incelme başlattı.

Kadıköy

silahlı saldırı

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