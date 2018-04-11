Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Dere'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanıkların davasına kamyon şoförünün ifadesi damga vurdu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, sanık şoför Şule İdil Dere'yi tanımadığını söyleyerek, "Cenabı Allah böyle nasip etmiş. Kimseye kasten bir eylemde bulunmadım. Maktulün üzerinden geçmedim. 16 tonluk bir araç bu, üzerinden geçseydim kırılmadık kemiği kalmazdı" dedi. Bu sözler üzerine duruşmadaki izleyiciler sanığa tepki gösterdi.

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