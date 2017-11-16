Kaza, Kadıköy Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Kadıköy Fikirtepe mevkiinde 15 Temmuz Köprüsü istikametinde üst yoldan aşağı D-100 Karayolu'na uçan otomobil, beton dökme aracına çarptı.

Otomobil sürücüsü feci şekidle hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle, 15 Temmuz Köprüsü istikametinde trafik durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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