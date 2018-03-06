Kadıköy'de TIR'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.



DHA'nnı haberine göre olay Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. TIR'la inşaata getirilen demirler yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralı kişi demirlerin altından çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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