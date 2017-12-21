İstanbul Kadıköy'de çalıştığı işyerinin tuvaletinde müşteriye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl hapis verilen garsonun cezası istinaf mahkemesince onandı. Yerel mahkemenin mağdur için "iffetini ortaya koyacak surette iftira atmasının bir nedeni yok" diyerek verdiği kararın hukuka uygun olduğunu kaydeden istinaf mahkemesi, cezaya edilen itirazı reddetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki bir iş hanının alt katında bulunan kahvecide geçen Mayıs ayında meydana gelen olayda 17 yaşındaki garson tuvalete götürdüğü 20 yaşındaki müşteriye cinsel saldırıda bulundu. "Kendisi bana tecavüz etti. Asıl ben şikayetçiyim" şeklinde hayrete düşüren bir savunma yapan garson H.A. hakkında, müşterisi P.K.'ya karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verilen sanık, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise "Cinsel saldırı eyleminin gerektirdiği sınırlı süre içinde alıkoyulmuş olması karşısında suçun yasal unsurları oluşmamıştır" denilerek beraat etti. Üye hakim ise karara muhalefet şerhi düştü. Mağdurun anlatımlarının samimi bulunmadığını, sanığın bıçak zoruyla cinsel ilişkiye girdiğinin ispatlanamadığını belirterek H.A.'nın beraatına ve tahliyesine karar verilmesi gerektiğini kaydetti.



"İFFETİNİ ORTAYA KOYARAK İFTİRA ATMAZ"

Sanığın "O kadar kalabalığın arasında niye bağırmamış, niye yardım istememiş. İftira" savunmasıyla ilgili Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi kararında, "Mağdur P.K.'nın garson H.A. ile önceye dayalı husumeti olmadığı, iffetini ortaya koyacak surette iftira atmasını gerektiren bir nedeni bulunmadığı anlaşılmıştır" cümlelerine yer verdi. Mağdurun ifadesinin samimi olduğunu kaydetti.



"KARAR HUKUKA UYGUN"

Karara davanın tarafları itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi kararın usule, esasa ve hukuka uygun olduğunu belirtti. Delil ve işlemlerde eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu vurgulayan daire kararın onanmasına hükmetti.

Kadıköy