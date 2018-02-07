Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Dere'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanıkların davasında avukat, "Dere'nin kusurlu eylemleri sonucu olay meydana gelmiştir" dedi. Sanık avukatı, genç kızın olay anında elinde telefon ve kulağında kulaklık takılı olduğunu belirterek, yeni nesil hastalığına yakalandığını da öne sürdü. Olaya şahit olan kadın ise kamyonun hızının fazla olduğunu, olay yerinde güvenlik önleminin bulunmadığını kaydetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Dere'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle aralarında kamyon şoförünün de olduğu 7 şüphelinin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Şule İdil Dere'nin annesi, babası, 7 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada olaya şahit olan Kyndall Shea Mc Dorman tanık olarak dinlendi.



"KAMYON HIZI FAZLAYDI, GÜVENLİK ÖNLEMİ YOKTU"



Kısmen Türkçe bilen tanık, tercüman aracılığı ile ifade verdi. Olay günü Yoğurtçu Parkı'nda yürüdüğünü, kamyonun geri geri gelmesiyle birkaç kez duyulabilecek derece yükseklikte sinyal sesi duyduğunu söyleyen Dorman, "Sesi duyduktan 1-2 saniye sonra çığlık sesi duydum. Sesin geldiği yere baktığımda kamyonun geri geri geldiğini bayanın ayaktayken kamyon çarpınca yere düştüğünü gördüm" dedi. Kamyonun hızının fazla olduğunu kaydeden Dorman, "Kamyonun etrafında yönlendiren herhangi birisi yoktu. Çarpma sonrası tekerlek bayanın üzerinden geçti. Kamyon şoförü durdu. Şoförün olduğu tarafa geçip biraz ilerlemesini istedim. Çünkü tekerler bayanın üzerinde kalmıştı. Şoför 'onu görmedim' diye bağırıyordu. Sonrasında şoför bayanı ayak bileklerinden tutup kamyonun altından aldı" şeklinde olayı anlattı. Olay yerinde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını da ekledi. Sanık şoför Mümin Kılıç ise genç kadınının üzerinden geçmediğini ve aracın altından çıkarmadığını öne sürdü. "Yalnızca düzelttim" diyen Kılıç, tanığın Şule İdil Dere'yi kamyon altından çıkardığını söyledi.



AVUKATTAN SKANDAL SAVUNMA



Dere ailesinin avukatları ise suçun "kasten öldürme" kapsamında kaldığını belirterek dosyanın görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Sanık avukatlarından Rıza Saka, Şule İdil Dere'nin yeni nesil hastalığına yakalandığı yönünde skandal bir savunma yaparak, kulaklığının takılı olması ve elinde telefonu olması nedeniyle Dere'nin kusurlu olduğunu kaydetti. Birçok defa buradan kamyonla geçilmesine rağmen bir olay meydana gelmediğini söyleyen avukat, "Dere'nin kusurlu eylemleri sonucu olay meydana gelmiştir" dedi.



İBB VE İSTAÇ'A SORULAN SORULAR



Dere ailesinin görevsizlik talebinin reddine karar veren mahkeme, İBB ve İSTAÇ'a yazı yazılarak Kurbağalı Dere ıslah çalışmalarıyla ilgili çalışma planı bulunup bulunmadığı, şantiye şefi niteliğinde personelin görevlendirilip görevlendirilmediği konusunda bilgi ve belgelerin gönderilmesini istedi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Şule İdil Dere 13 Mayıs 2016 tarihinde Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı ile Kurbağlıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalı Dere ıslah çalışması nedeniyle Mümin kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık ıslah çalışmasının İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş (İstaç) şirketine verildiğini belirtti. Alınan bilirkişi raporunda, sanıklar yüklenici firma İstaç A.Ş'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ile kontrol elemanı olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak olayda kusurlu olduğu anlatıldı. İstaç A.Ş.'ye bağlı kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın da tedbirbiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu kaydedilen iddianamede, tüm şüphelilerin "taksirle ölümen neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapsi istendi.

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