İngiltere’nin Ragbi kentinde futbol maçı sırasında bir oyuncunun topu kollarının arasında tutarak kaleye doğru koşmasıyla başlayan, 1823 yılından bu yana başta İngiltere olmak üzere Fransa, Galler, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avusturalya’da çok popüler bir spor haline gelen ragbi, Türkiye'de de ilgi görmeye başladı.

Güç ve çeviklikten ziyade cesaretin ön planda olduğu ragbiye, "sert" bir spor olarak bilinmesine karşın kadınlar da ilgi gösterirken, çeşitli illerde kurulan kadın ragbi takımları da dikkati çekiyor.

Türkiye Beyzbol, Softbol Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Kadınlar 7'li Ragbi Ligi'nde mücadele eden takımlarından biri de Kadıköy Ladies Ragbi Takımı.

Aralarında öğrenci, öğretmen ve gemi mühendisi kadınların yer aldığı yaşları 18 ile 35 arasında değişen 14 kadının oluşturduğu Kadıköy Ladies Ragbi takımı, tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk finallerine kalmaya hak kazandı.

Kadıköy Ladies Ragbi Takımı Kaptanı Ece Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır bir arada olduklarını belirterek, ragbinin kendisi ve takım arkadaşları için çok özel bir spor olduğunu anlattı.

Ragbide her spor dalından bir parça bulabilmenin mümkün olduğunu dile getiren Tekin, bu yıl güzel galibiyetler elde ettiklerini söyledi. Tekin, "6 Mayıs'ta Türkiye Şampiyonası Finalleri var. Buradaki maçlarımızı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Takımımızın 5 oyuncusu Türkiye Milli Takım kampına çağrıldı ve buna da çok memnunuz." dedi.

Kaptan Tekin, ragbinin dışarıdan sert bir oyun olarak göründüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Oynanan oyunun sert göründüğüne bakılmamalı, işin aslı o kadar acıtmıyor. Ben yıllardır bu sporu yapıyorum, ufak tefek çizikler, yaralar dışında hiç sakatlık yaşamadım. Fiziki olarak bir ragbi oyuncusu kendisini güçlendirmek zorunda. Ragbide futboldaki gibi belirli pozisyonlar var, her fiziksel özelliğe göre bir pozisyon var. Kanatlarda daha ince, atik oyuncular, merkezde daha güçlü oyuncular var. Bu sporu yapmak isteyen kendine uygun bir yer mutlaka bulacaktır."

Takım olarak ilk başta çok zorluklar yaşadıklarını ancak Kadıköy Belediyesinin takımı sahiplendiğini, takıma destek olduğunu anlatan Tekin, "Bize antrenman, ulaşım ve malzeme açısından büyük destek veriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"RAGBİ, ŞİDDETİN SPORU DEĞİL"

Eski bir ragbi oyuncusu olan Kadıköy Ladies Ragbi Takımı Koçu Steve Jackson ise erkek sporu olarak bilinen ragbinin kadınlar tarafından da gayet rahatlıkla oynandığını anlattı.

Takım için en önemli konunun zaman olduğuna dikkati çeken Jackson, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıldır beraber oynuyorlar, zaman geçtikçe yavaş yavaş teknikleri gelişti ve günden güne birbirlerine alışarak daha iyi oldular. 3 yıl önce takım bu halde değildi, her hafta antrenman yapıyoruz. Bu, tekniklerini ve fiziklerini güçlendiriyor. Bunun sonuçlarını gördük. Grup maçlarını yenilgisiz olarak geçtik, finallerde de maçlarımızı kazanıp inşallah şampiyon olacağız. Takımdan milli takıma seçilen oyuncularımız oldu, buna çok memnunuz. Türkiye'de pek tanınmayan bir sporu yapıyoruz. Bu sporun tanınıp yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Ragbi fiziksel bir bir spor ama kesinlikle şiddet sporu değil."

Milli takıma da seçilen Kadıköy Ladies Ragbi takımı oyuncusu Bengü Özgen de ragbinin Türkiye'de yaklaşık 12 yıldır oynandığını, üniversitelerde ragbi takımları ve ligleri bulunduğunu anlattı.

Milli takıma çağrılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Özgen, "Beden eğitimi öğretmeniyim. Takımda öğrencilerim de var, farklı mesleklerden arkadaşlarımız da var." dedi.