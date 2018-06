Bu sene 7’ncisi düzenlenen Mural İstanbul Festivali, 20 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 3 yabancı ve 1 yerli sanatçının katılacağı festivalde Kadıköy’ün 4 duvarı mural sanatıyla renklenecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre festivalin birinci günü Brezilya’dan Arlin’in Rasimpaşa Mahallesi’nde ve Sırbistan’dan Artez’in Osmanağa Mahallesi’nde yapacağı çalışmayla başlayacak.

Festivalin 2 Temmuz’da başlayacak ikinci kısmında ise Hırvatistan’dan Lonac ve Türkiye’den Omeria, Rasimpaşa’nın duvarlarını renklendirecek. Festivalin 20-28 Haziran tarihli programında Brezilya’dan Arlin, Rasimpaşa Mahallesi Mühendis Sarı Ali Sokak No: 24’te, Sırbistan’dan Artez de Osmanağa Mahallesi Tulumbacı Asım Sokak No: 6’da çalışacak. Festivalin 2 Temmuz-9 Temmuz tarihlerindeki bölümünde ise Hırvatistan’dan Lonac, Rasimpaşa Mahallesi Kırmızıkuşak Sokak No: 17’de çalışma gerçekleştirecek. Aynı tarihlerde Türkiye’den de Omeria, Rasimpaşa Mahallesi Ayrılıkçeşme Sokak No: 56’nın duvarını sanatla buluşturacak.

İlk olarak 2012 yılında Yeldeğirmeni’nde başlayan Mural İstanbul Festivali’ne şimdiye kadar yerli yabancı birçok sanatçı katıldı. Boş bina cephelerine yapılan resimlerle Kadıköy’ün pek çok sokağı açık hava sergi salonuna dönüştü ve bugüne kadar 36 sanatçı toplam 32 duvarı özgün çalışmalarıyla renklendirdi.

