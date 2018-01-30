Kadıköy’de Çocuk Kitap Günleri

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Çocuk Kitap Günleri yarın başlıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu yıl beşincisi düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri”, 31 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde tüm çocuk ve genç misafirlere kapılarını açıyor. Çocuk Kitap Günleri’nde birçok konuk yazar, küçük okurlarıyla buluşacak.

Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde 31 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’te kitap günlerinin açılışı yapılacak. Çocuk Kitapları Günleri’nde çocuklar eğlenceli, keyifli ve kültürel aktivitelerle dolu bir yarıyıl tatili yaşayacak. 23 yayınevinin katıldığı kitap günleri etkinliği, ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

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