KADIKÖY’DE KÂRLI YATIRIM

BU FIRSATTA YOK YOK!

Şimdilerde yatırımını kara dönüştürmek isteyenler, Anadolu yakasının merkezine geliyor! Kadıköy’ün en güzel yerinde yükselen Elite Concept’te onları lansman öncesine özel cazip fırsatlarla dolu bir kampanya bekliyor! Peki siz bu kampanyadan yararlanıp yatırımınızı kara dönüştürmek için neyi bekliyorsunuz?

Fırsatı kaçırma, yatırımını katla!

Şua İnşaat güvencesiyle inşa edilen Elite Concept’in lansman öncesine özel kampanyasında yok yok! Uzun vadede ödemelerinizi rahatlatacak Elite Concept’in 60 ay vade fırsatı, sıfırlanmış faiz avantajı ve %1 KDV oranı! Üstelik daire teslimleri de 2018’de!

Kampanyadan yararlanmak ve daha detaylı bilgi almak için 444 9 782’yi arayabilir, ya da Elite Concept satış ofisini ziyaret edebilirsiniz.

Anadolu yakasının kalbinde, İstanbul’un ortasında…

Elite Concept; ulaşılabilir konumu, merkezi lokasyonu ve İstanbul’un dört bir yanını gören eşsiz manzarasıyla Anadolu yakasının kalbi Kadıköy’de yepyeni ve elit bir konsept sunuyor.

24.000 m2 alan üzerinde yükselen 3 blokta farklı zevk ve beklentilere hitap eden 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projede 785 konut yer alıyor. % 75’lik sosyal donatı ve peyzaj alanı oranıyla şehrin orta yerinde doğa özlemine son veren proje, 26 ticari alanlık cadde çarşısıyla alışveriş keyfine yepyeni bir yorum getiriyor. Zengin aktivite imkanıyla hayata renk katan proje akıllı ev altyapısıyla hayatı kolaylaştırırken, gri su sistemiyle de doğayı koruyup aidatları azaltıyor!

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