‘Kadim Çerkes el sanatları’ sergide

Çerkes kültürüne ait ve yıllardır titizlikle toplanan objelerin sergilendiği, “Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları” adlı sergi, ziyaretçilerini bekliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen sergide; Adıyüf Çerkes El Sanatları Atölyesi’nin Kafkasya’nın kadim değerlerinden esinlenerek tasarladığı takıların yanı sıra Vakıf Başkanı Cengiz Gül’ün yıllardır bir araya getirdiği antika Çerkes eşyaları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergide tarihin derinliklerinden günümüze kadar gelen gümüş işçiliğinin uygulandığı giysi, süs eşyası, silahlar gibi objeler de yer alıyor. Eski kostüm modellerin de bulunduğu Çerkes el sanatları, vakıf üyelerinden Bengün Gül’ün eğitmenliğinde oluşan Adıyüf Çerkes El Sanatları Atölyesi’nin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkıyor. Sergi, Beşiktaş Deniz Müzesi’nde 5 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Kadim Çerkes el sanatları