Kadın dizisi 10. bölümü ile Fox TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Enver'in Şirin'e karşı olan şüpheleri daha da çok artıyor ve eline Şirin ile ilgili koz geçiyor. Dizinin son bölümünü seyreden seyirciler, yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Peki, Kadın 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın dizisi 11. bölüm fragmanı hakkında merak eidlenler ve 10. son bölüm özeti...

KADIN 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Özge Özğirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Son bölümü seyreden vatandaşlar, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını araştırmaya başladı. Fakat, Kadın dizisinin 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

KADIN 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar.

Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

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