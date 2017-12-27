Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde Enver, Sarp'ın ölümüyle ilgili iyice şüphelendiği Şirin'in günlüğünü bulmuş ve dizinin son sahnesinde günlüğü okuyarak yazılanlara şoke olmuştu. Peki günlükte Sarp'la ilgili neler yazıyor? İşte izleyicilerin merakla beklediği Kadın yeni bölüm fragmanı ve bölümde yaşanacaklar.

KADIN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın yeni bölüm fragmanında Şirin'in günlüğünü okuyan Enver'in Şirin ile yüzleştiği görülüyor. Enver'in Şirin'e Sarp'ın ölümünü sorduktan hemen sonra "İnsan birini öldürünce bunları düşünmez mi? Acaba ölürken acı çekti mi? Belki de düşünmez. Belki de bunları düşünmeyenler adam öldürebiliyordur" sözleri damga vurdu.

KADIN 11. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Normal yayınlanma tarihi yılbaşından hemen sonraya denk gelen Kadın 11. yeni bölümünün kanal tarafından 9 Ocak Salı günü yayınlanacağı duyuruldu.

KADIN 10. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?

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