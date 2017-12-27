Başrollerinde Özge Pirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımer, Seray Kaya, Devrim Özder Akın, Feyyaz Duman ve Ayça Erturan gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi 10. bölüm ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından beklenen 11. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kadın 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KADIN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kadın dizisi 10. bölümü ile dün akşam (salı) izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından yayıncı kuruluş tarafından Kadın 11. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kadın 11. yeni bölüm fragmanı;

Kadın dizisi 11. yeni bölümü ile 9 Ocak Salı günü 20:00'de FOX TV'de!

KADIN 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir.

Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?

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Kadın 11. yeni bölüm

Kadın 11. yeni bölüm fragmanı

Kadın yeni bölüm

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