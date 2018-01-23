Kadın dizisi 13. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Kadın'da bu akşam Bahar, Sarp'ın ölümüyle ilgili dönen oyuna bir adım daha yaklaşacak. Şirin herkese söylediği yalanı Bahar'a da söyleyecek mi? İşte Kadın 13. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar...

KADIN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeliz öğrendiği şeylerden sonra ne yapacağını bilemez ve Şirin ile yüzleşir. Bahar’ın hastalığının belirtileri ise gün geçtikçe artmaktadır.

Arif’in her fırsatta yanında olması Bahar’a hastalık sürecinde güç verir. Şirin’in aşırı kıskançlığı Bahar’a zor günler yaşatmaya devam etmektedir. Bahar’ın bir tesadüf sonucu Sarp’ın telefonuyla ilgili ulaştığı bilgi ise kafasını karıştırır.

Tüm olanlardan sonra Enver, Şirin ve Hatice telefon ile ilgili gerçeği Bahar’a anlatacak mı?

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Enver’in ısrarları üzerine Bahar ve çocukların evde kalmasına izin veren Hatice evde huzursuz olmaya başlamıştır. Bahar’ı çok iyi tanıdığını düşündüğü için Bahar’ın her şeye rağmen onlarla beraber kalmak istemesine anlam veremez. Şirin, Enver’e kendini affettirme düşüncesiyle Bahar’a oldukça iyi davranmaktadır.

Bahar, Yeliz’in ısrarları üzerine telefonda gördüğü mesajların tarihlerine bakar ve bir gerçekle yüzleşir. Mesajlar Sarp’ın ölüm tarihinden sonra atılmıştır. Yeliz ise Bahar’a yardım etme düşüncesiyle numaranın kime ait olduğunu öğrenmek ister. Tüm olanlardan sonra iyice köşeye sıkışan Şirin, gerçeklerin ortaya çıkmasını önleyebilecek midir?

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