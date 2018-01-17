Kadın dizisi 12. son bölümü ile geçtiğimiz günlerde izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. İzleyicilerin merak ettiği yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kadın 13. yeni bölümde neler olacak? İşte, Kadın 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KADIN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 13. yeni bölümü ile 23 Ocak 2018 Salı 20:00'de FOX Tv'de yayınlanacak!



KADIN 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Enver’in ısrarları üzerine Bahar ve çocukların evde kalmasına izin veren Hatice evde huzursuz olmaya başlamıştır. Bahar’ı çok iyi tanıdığını düşündüğü için Bahar’ın her şeye rağmen onlarla beraber kalmak istemesine anlam veremez. Şirin, Enver’e kendini affettirme düşüncesiyle Bahar’a oldukça iyi davranmaktadır.

Bahar, Yeliz’in ısrarları üzerine telefonda gördüğü mesajların tarihlerine bakar ve bir gerçekle yüzleşir. Mesajlar Sarp’ın ölüm tarihinden sonra atılmıştır. Yeliz ise Bahar’a yardım etme düşüncesiyle numaranın kime ait olduğunu öğrenmek ister. Tüm olanlardan sonra iyice köşeye sıkışan Şirin, gerçeklerin ortaya çıkmasını önleyebilecek midir?

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Kadın 13. bölüm fragmanı

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