Kadın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümünde Bahar'ın arkadaşı Yeliz, Şirin'in oyununu ortaya çıkarmaya çok yaklaştı. Bahar ise Sarp'ın yaşadığını öğrenerek adeta şok yaşadı. Peki Kadın 13. yeni bölümünde neler olacak. İşte detaylar...

KADIN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeliz, Şirin ile yüzleşiyor. Şirin ise yalanını sürdürüyor ve Yeliz'e "Kardeşin kocanın sevgilisiydi de..." diyor. Peki Yeliz öğrendiklerini Bahar'a anlatacak mı? Arif, Bahar'a yaklaşmaya çalışıyor. Ancak Bahar, Arif'e Sarp'ı yaşadığını söylüyor.

KADIN 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Enver’in ısrarları üzerine Bahar ve çocukların evde kalmasına izin veren Hatice evde huzursuz olmaya başlamıştır. Bahar’ı çok iyi tanıdığını düşündüğü için Bahar’ın her şeye rağmen onlarla beraber kalmak istemesine anlam veremez. Şirin, Enver’e kendini affettirme düşüncesiyle Bahar’a oldukça iyi davranmaktadır.

Bahar, Yeliz’in ısrarları üzerine telefonda gördüğü mesajların tarihlerine bakar ve bir gerçekle yüzleşir. Mesajlar Sarp’ın ölüm tarihinden sonra atılmıştır. Yeliz ise Bahar’a yardım etme düşüncesiyle numaranın kime ait olduğunu öğrenmek ister. Tüm olanlardan sonra iyice köşeye sıkışan Şirin, gerçeklerin ortaya çıkmasını önleyebilecek midir?

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