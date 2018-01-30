Kadın 14. yeni bölümü bu akşam FOX TV'de yayınlanacak. Kadın dizisi yayınlanmadan önce yeni bölüm fragmanları izleyiciye büyük ipuçları verdi. Kadın son bölümde Bahar, Sarp'ın telefonunu kendisine gönderenin Enver olduğunu öğreniyor ve gerçekleri öğrenmek için Enver, Hatice ile Şirin'in karşısına çıktı. Kadın 14. yeni bölüm fragmanından Enver'in Bahar'a gerçekleri anlatmadığı anlaşılıyor. Ancak Bahar'ın telefonla ilgili Enver'e gösterdiği deliller Enver'in çıldırmasına ve Şirin'in yüzüne tükürmesine neden oluyor. Dizinin yayınlanan 2. fragmanında ise, Nisan ve Doruk'un beklenmedik hamlesi Şirin'in foyasını ortaya çıkaracak mı?
KADIN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kadın 14. yeni bölümde Bahar gerçeklerin peşine düşmeye devam ediyor. Bahar'ın Enver'e telefondaki mesajları göstermesiyle Enver adeta çıldırıyor. Şirin'den hesap soran Enver, Şirin'in yüzüne tükürüyor. İşte Kadın yeni bölüm ilk fragmanı:
Sarp’ın telefonunu Enver’in gönderdiğini öğrenen Bahar gerçekleri öğrenmek için Enver ile yüzleşir. Enver’in yalan söylemeyeceğini düşünen Bahar, Enver ne derse inanmaya hazırdır. Enver ise Bahar’ın telefonda gösterdiği mesajlardan sonra Şirin’den daha fazla utanmaya başlamıştır. Arif’i çok seven Nisan ve Doruk ise her fırsatta Arif’i görmek ister ve bu durum Arif ile Bahar’ın daha çok vakit geçirmesine neden olur. Şirin, Nisan ve Doruk sayesinde bir açık daha verecektir. İyice köşeye sıkışmaya başlayan Şirin bu olaydan da söylediği yalanlarla kurtulabilecek midir?
KADIN 13. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kadın son bölümde Bahar, Sarp'ın kendisini aldattığını düşündüğü kadının peşine düşer. Yeliz, o kadının Şirin olduğunu öğrenir. Ancak Bahar'ın hastalığı yüzünden ailesiyle yaşaması gerektiği için bu gerçeği söyleyemez. Bahar'ın hastalık belirtileri iyice ortaya çıktı. Hatice'nin yanında bayılan Bahar'ı Hatice'nin kucaklaması izleyiciye duygulu anlar yaşattı. Bahar hastanedeki tedavisi yüzünden eve geç gittiğindeyse Şirin'in dolduruşuna gelen Hatice, Bahar'ı eve almaz. Daha sonra Hatice, Şirin'i Bahar'ı eve alması için gönderdiğinde Şirin yalan söyleyerek Bahar'ın gittiğini söyler. Bahar kapının önünde sabahlarken, Hatice'nin Doruk ile Nisan'ın yanında uyuduğu sahnede de izleyici yine duygusal anlar yaşadı.
Bölümün sonunda ise Bahar Sarp'ın telefonunu Enver'in gönderdiğini öğrenir. Bahar bu gelişme sonrası Enver, Hatice ve Şirin'i gerçekleri öğrenmek için karşısına alır.
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