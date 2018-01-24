Kadın dizisi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde Bahar, Sarp'ın telefonunu kendisine gönderenin Enver olduğunu öğreniyor ve gerçekleri öğrenmek için Enver, Hatice ile Şirin'in karşısına çıktı. Kadın 14. yeni bölüm fragmanından Enver'in Bahar'a gerçekleri anlatmadığı anlaşılıyor. Ancak Bahar'ın telefonla ilgili Enver'e gösterdiği deliller Enver'in çıldırmasına ve Şirin'in yüzüne tükürmesine neden oluyor.

KADIN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 14. yeni bölümde Bahar gerçeklerin peşine düşmeye devam ediyor. Bahar'ın Enver'e telefondaki mesajları göstermesiyle Enver adeta çıldırıyor. Şirin'den hesap soran Enver, Şirin'in yüzüne tükürüyor. İşte Kadın yeni bölüm ilk fragmanı:

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadın son bölümde Bahar, Sarp'ın kendisini aldattığını düşündüğü kadının peşine düşer. Yeliz, o kadının Şirin olduğunu öğrenir. Ancak Bahar'ın hastalığı yüzünden ailesiyle yaşaması gerektiği için bu gerçeği söyleyemez. Bahar'ın hastalık belirtileri iyice ortaya çıktı. Hatice'nin yanında bayılan Bahar'ı Hatice'nin kucaklaması izleyiciye duygulu anlar yaşattı. Bahar hastanedeki tedavisi yüzünden eve geç gittiğindeyse Şirin'in dolduruşuna gelen Hatice, Bahar'ı eve almaz. Daha sonra Hatice, Şirin'i Bahar'ı eve alması için gönderdiğinde Şirin yalan söyleyerek Bahar'ın gittiğini söyler. Bahar kapının önünde sabahlarken, Hatice'nin Doruk ile Nisan'ın yanında uyuduğu sahnede de izleyici yine duygusal anlar yaşadı.

Bölümün sonunda ise Bahar Sarp'ın telefonunu Enver'in gönderdiğini öğrenir. Bahar bu gelişme sonrası Enver, Hatice ve Şirin'i gerçekleri öğrenmek için karşısına alır.

kadın

Kadın dizisi

kadın fragman

kadın son bölüm

Kadın yeni bölüm fragmanı

Kadın dizisi 14. yeni bölüm fragmanı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER