Kadın dizisi 14. son bölümü ile geçtiğimiz haftalarda izleyicisi ile buluşmuştu. Kadın 15. yeni bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. 15. bölümde Bahar'ın hastalığının belirtileri iyice artmaya başlar. Peki, Kadın 15. yeni bölümde neler olacak? İşte, Kadın 15. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KADIN 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceyda’nın sahnesine giden Bahar, Arif, Enver ve Hatice, Berşan’ın da gelmesiyle oldukça huzursuz olur. Arif’in Berşan’a yaptığı itiraftan sonra ise Bahar ne yapacağını bilemez. Bir tesadüf sonucu Bahar’ın Sarp ile ilgili öğrendiği şey kafasını daha çok karıştıracaktır.

Sarp’ın yaşıyor olabilme ihtimali ne olursa olsun onu heyecanlandırmaya devam etmektedir. Nisan ve Doruk’un, Bahar’a onu aradıklarını söylemesi üzerine Şirin neler olduğunu anlayamaz. Hastalık belirtileri iyice artmaya başlayan Bahar ise bu kez çok daha ciddi bir kaza geçirecektir...

KADIN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 15. yeni bölümü ile 6 Şubat (bugün) 20:00'de FOX Tv'de yayınlanacak!

KADIN 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın telefonunu Enver’in gönderdiğini öğrenen Bahar gerçekleri öğrenmek için Enver ile yüzleşir. Enver’in yalan söylemeyeceğini düşünen Bahar, Enver ne derse inanmaya hazırdır. Enver ise Bahar’ın telefonda gösterdiği mesajlardan sonra Şirin’den daha fazla utanmaya başlamıştır.

Arif’i çok seven Nisan ve Doruk ise her fırsatta Arif’i görmek ister ve bu durum Arif ile Bahar’ın daha çok vakit geçirmesine neden olur. Şirin, Nisan ve Doruk sayesinde bir açık daha verecektir.

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