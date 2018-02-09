Kadın 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümde izleyiciyi şaşkınkına çevirmeyi başaran Kadın son bölümünde ise Sarp ile ilgili gerçeği artık izleyici öğrenmişti. Sarp yaşıyor! Kadın yeni bölüm fragmanı ise heyecanı iyice tırmandıracağa benziyor. İşte Kadın 16. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

KADIN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Bahar artık iyice Sarp'ın yaşadığına inanmıştır. Bu sevincini Arfi ile paylaşan Bahar, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Fragmanın son sahnesi ise izleyicinin tüylerini diken diken edecek cinsten! İşte Kadın 16. yeni bölüm fragmanı:

KADIN 15. SON BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Ceyda’nın sahnesine giden Bahar, Arif, Enver ve Hatice, Berşan’ın da gelmesiyle oldukça huzursuz olur. Arif’in Berşan’a yaptığı itiraftan sonra ise Bahar ne yapacağını bilemez. Bir tesadüf sonucu Bahar’ın Sarp ile ilgili öğrendiği şey kafasını daha çok karıştıracaktır.

Sarp’ın yaşıyor olabilme ihtimali ne olursa olsun onu heyecanlandırmaya devam etmektedir. Nisan ve Doruk’un, Bahar’a onu aradıklarını söylemesi üzerine Şirin neler olduğunu anlayamaz. Hastalık belirtileri iyice artmaya başlayan Bahar ise bu kez çok daha ciddi bir kaza geçirecektir...

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