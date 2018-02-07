Kadın son bölümünde Sarp ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İzleyiciyi şokre eden gerçekte öldü sanılan Sarp, Alp ismiyle zengin bir hayat yaşıyor. Peki Kadın 16. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Kadın 15. bölüm özeti ve detaylar...

KADIN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisi son bölümünde izleyicinin uzun sğredir beklediği gerçek sonunda ortaya çıktı. Sarp yaşıyor! Dizi biter bitmez izleyici yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Ancak yayıncı kuruluş henüz Kadın 16. yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Dizi işle ilgili güncel gelişeler yaşandıkça haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADIN 15. SON BÖLÜMÜ

eyda’nın sahnesine giden Bahar, Arif, Enver ve Hatice, Berşan’ın da gelmesiyle oldukça huzursuz olur. Arif’in Berşan’a yaptığı itiraftan sonra ise Bahar ne yapacağını bilemez. Bir tesadüf sonucu Bahar’ın Sarp ile ilgili öğrendiği şey kafasını daha çok karıştıracaktır.

Sarp’ın yaşıyor olabilme ihtimali ne olursa olsun onu heyecanlandırmaya devam etmektedir. Nisan ve Doruk’un, Bahar’a onu aradıklarını söylemesi üzerine Şirin neler olduğunu anlayamaz. Hastalık belirtileri iyice artmaya başlayan Bahar ise bu kez çok daha ciddi bir kaza geçirecektir...

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