Kadın 17. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kadın'ın yayınlanan son bölümündeki son sahne, izleyicide derin bir iz bıraktı. Hatice, Şirin'in oyununa gelerek Bahar'ın evden gitmesini istedi. Bahar ise Hatice'ye vücudundaki morlukları göstererek, hastalığının korkunç boyutuyla Hatize'yi yüzleştirdi. Bahar'ın Hatice'ye "Beni bu halde hatırlma ve beni hiç unutma" demesi izleyiciyi çok etkiledi. Peki Kadın yeni bölümünde neler olacak? İşte Kadın 17. yeni bölüm fragmanları...

KADIN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şirin yüzünden Bahar’ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar’ın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemez ve utanır. Şirin’in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet’ten öğrendiklerinden sonra Şirin’e olan öfkesine engel olamaz. Enver, artık Şirin’in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verir ve Şirin ile arasına mesafe koyar.

Bahar’ın her kötü gününde yanında olan Arif’in, bu kez Bahar’ın yanında olmasına ihtiyacı vardır. Bu kötü olay ise Bahar ve Arif’i biraz daha yakınlaştırır. Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yapar. Bunun farkına varan Enver, Şirin’in değil Bahar’ın yanında olmaya karar verir. Eski evine dönmeye karar veren Bahar’ı ise zor günler beklemektedir.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadın dizisinde heyecan dorukta! Sarp'ın başına neler geldiği, neden Bahar'ı terk ettiği hala gizemini koruyor. Sarp "Onu bulmam lazım" dedi. Bahar'ı bulabilecek mi? Peki ya Bahar, Sarp'ı karşısında görebilecek mi?

Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kadın'da gözyaşları da sel oldu. Şirin, Bahar ve çocukları evden göndermek için çok çirkin bir plan yapıyor. Bütün gece eve gelmeyip, ertesi gün bandajlarla sarılı halde eve geliyor. Ailesine de eve gelmek istemediği için parka gittiğini orada 3 kişi tarafından dövüldüğü yalanını söylüyor. Bunu duyan Hatice de Bahar'ın evden gitmesi gerektiğine karar veriyor.

Hatice Bahar ile konuşuyor ve Bahar vücudundaki morlukları göstererek annesine "Beni bu halde hatırlma ve beni hiç unutma" diyor. O anlarda Enver'de Şirin'in yalanını öğreniyor.

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