Kadın 17. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yayınlandı. Kadın'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Şirin'in planı akıllara durgunluk verir nitelikteydi, ama Enver büyük yalanı öğrendi. Enver, Şirin'den bu yalanın hesabını nasıl soracak? Şirin'i kaybetmemek için Bahar'ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar'ın vücudunu gördükten sonra ne yapacak? Peki Hatice, Şirin'in yalanını öğrenince nele olacak? İşte Kadın 17. yeni bölüm fragmanı ve Kadın son bölüm özeti...

KADIN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 17. yeni bölüm fragmanında, Bahar'ın hastalığı tüm vücudunda etkilerini gösteriyor. Şirin yüzünden Bahar'ın gitmesini isteyen Hatice, pişman oldu bile. Enver, Şirin'e daha fazla dayanamayarak Bahar ile evi terk etme kararı aldı. İşte o fragman:

KADIN 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadın dizisinde heyecan dorukta! Sarp'ın başına neler geldiği, neden Bahar'ı terk ettiği hala gizemini koruyor. Sarp "Onu bulmam lazım" dedi. Bahar'ı bulabilecek mi? Peki ya Bahar, Sarp'ı karşısında görebilecek mi?

Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kadın'da gözyaşları da sel oldu. Şirin, Bahar ve çocukları evden göndermek için çok çirkin bir plan yapıyor. Bütün gece eve gelmeyip, ertesi gün bandajlarla sarılı halde eve geliyor. Ailesine de eve gelmek istemediği için parka gittiğini orada 3 kişi tarafından dövüldüğü yalanını söylüyor. Bunu duyan Hatice de Bahar'ın evden gitmesi gerektiğine karar veriyor.

Hatice Bahar ile konuşuyor ve Bahar vücudundaki morlukları göstererek annesine "Beni bu halde hatırlma ve beni hiç unutma" diyor. O anlarda Enver'de Şirin'in yalanını öğreniyor.

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