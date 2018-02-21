Kadın 17. son bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Kadın son bölümde Şirin'in oynadığı oyun ortaya çıktı ve Enver'den de Hatice'den de beklemediği tepkiler aldı. Hatice, Şirin yüzünden Bahar'ın evden gitmesini istemesinin vicdan azabını yaşadı. Sarp cephesinde ise işler gittikçe netleşiyor. Peki Kadın 18. yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

KADIN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin yüzünden Bahar’ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar’ın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemez ve utanır. Şirin’in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet’ten öğrendiklerinden sonra Şirin’e olan öfkesine engel olamaz. Enver, artık Şirin’in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verir ve Şirin ile arasına mesafe koyar.

Bahar’ın her kötü gününde yanında olan Arif’in, bu kez Bahar’ın yanında olmasına ihtiyacı vardır. Bu kötü olay ise Bahar ve Arif’i biraz daha yakınlaştırır. Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yapar. Bunun farkına varan Enver, Şirin’in değil Bahar’ın yanında olmaya karar verir. Eski evine dönmeye karar veren Bahar’ı ise zor günler beklemektedir.

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