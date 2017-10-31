Kadın dizisi 2. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. 2. bölümde Bahar'ın zorlu hayatına başka ne zorluklar katılacak? Diziyi bekleyen vatandaşlar, "Kadın dizisi 2. bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. Peki Kadın 2. bölümde neler yaşanacak? İşte Kadın 2. bölüm fragmanı ve özeti...

KADIN 2. BÖLÜM: TUZAĞA DÜŞEN BAHAR ŞİMDİ NE YAPACAK?

Kadın dizisi 2. bölümde;

Arif'i her gördüğünde korkulu gözlerle bakan Bahar, hala yaşadığı olayın şokunu atlatamamıştır. Yeliz'in düğün hazırlıkları devam ederken onun düşündüğü tek bir şey vardır, Nisan ve Doruk'un mutluluğu. Sürpriz bir şekilde Bahar’ın karşısına çıkan üvey kardeşi Şirin, bu kez kaçmaya fırsat bulamaz. Şirin’in, Bahar’a karşı duyduğu suçluluk duygusu ise tanışmalarının ardından daha da çok artacaktır.

Bahar her geçen gün kocası Sarp’ı daha fazla özlemektedir. Annesi Hatice’nin söylediklerini de asla unutamaz ve kocasının ölümü için onu suçlamaya devam eder.Hatice ise diğer kızı Şirin’in odasında gördüğü Sarp’ın resimlerinden sonra Şirin ile yüzleşir ve ona hesap sorar. Hatice’nin içindeki şüphe'de git gide artar.

KADIN 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayatının aşkıyla bir vapur seyahatinde tanışan Bahar, onu erken yaşta kaybetmiş iki çocuğu olan genç bir kadındır. Annesi tarafından 8 yaşında terk edilen Bahar, daha sonra babasını ve babaannesini de kaybederek hayatta yapayalnız kalmıştır. Bahar’ı Sarp’a duyduğu aşkla beraber hayata bağlayan sadece iki şey vardır, kızı Nisan ve oğlu Doruk.

Zor hayat koşullarında ne olursa olsun çocuklarını yalnız bırakmayan Bahar, onlar için gece gündüz farklı işlerde çalışır. Yıllar sonra annesiyle yüzleşen Bahar, kocasının ölümüyle ilgili bir gerçeği öğrenmek üzeredir.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci)

Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk)

Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar)

Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil)

Şirin Sarıkadı (Seray Kaya)

Jale Demir (Ece Özdikici)

Musa Demir (Devrim Özder Akın)

Arif (Feyyaz Duman)

Yeliz Ünsal (Ayça Erturan)

Nisan Çeşmeli (Kübra Süzgün)

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Kadın 2. bölüm

Kadın 2. bölüm fragmanı