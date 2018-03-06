adın son bölümü yine heyecanlı anlara sahne oldu. Kadın’da Bahar mahalleye geri dönmesiyle birlikte Arif ile daha çok yakınlaşmaya başlıyor. Bahar’ın sağlığı ise alarm veriyor bir an önce ilik nakli olması gerekiyor. Şirin, Bahar için ilik vermeye niyetli değil ama; Şirin’in gerçek yüzünü gören Hatice’de artık eskisi gibi değil. Şirin ne yapacağını bilemez hale geliyor. Sarp’ın yeni hayatı hakkında daha çok bilgi gün yüzüne çıkıyor. Sarp; Bahar, Nisan ve Doruk’un öldüğünü sanarak 2 çocuğuyla farklı bir hayat yaşıyor. Kadın’ın 20. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

KADIN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Kadın 20. yeni bölümüyle ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

KADIN 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in yalanlarına daha fazla katlanamayan Hatice, Şirin ile ilgilenmemeye başlar. Bu durumdan rahatsız olan Şirin ise ne yapacağını bilemez. Her şey için Şirin’i suçlamaya başlayan Hatice, Şirin’in Bahar’a ilik vermesini ister. Bahar’dan nefret eden Şirin ise bunu asla kabul etmez. Jale, Bahar’ın hastalığının daha fazla ilerlememesi için de bir an önce bu ilik verme olayını halletmek istemektedir. Bahar’ın mahalleye dönmesi ise Arif ile Bahar’ı yakınlaştırmaya başlar...

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