Kadın yeni bölümünün fragmanları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Bahar, kendisini Sarp'ın sevgilisiymiş gibi arayan kişinin Şirin olduğunu öğrendi. Ve Sarp ile Şirin'in sevgili olduklarını kendisini aldattıklarına inanıyor. Öğrendikleriyle öfkeden deliye dönen Bahar, Hatice'ye Şirin'in iliği uysa bile kabul etmeyeceğini, Şirin'in kanını taşımaktansa ölmeyi yeğlediğini söyledi. İşte Kadın yeni bölüm fragmanları ve detaylar...

KADIN 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pırıl, Suat’ın evinde Jülide’yi gördükten sonra ne yapacağını bilemez. Hatice ise Şirin’i Bahar’a ilik vermek için ikna etmeye çalışmaktadır. Enver’in eve dönmemesini hazmedemeyen Şirin, ilik verme olayını kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapar. Ceyda, oğlu ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığından sonra kolay kolay toparlanamaz. Bahar’ın bu süreçte hastalığı yüzünden ağrıları iyice artmaya başlar. Belli etmek istemese de bu ağrılar onu çok zorlamaya başlamıştır. Musa’nın Jale ile yaşadığı ayrılık sürecinde ise bir planı vardır.

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