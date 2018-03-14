Kadın dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Dizinin hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı da heyecanı iyice arttırdı. Kadın son bölümde Bahar, kendisini Sarp’ın sevgilisi olarak arayan numaranın sahibinin Şirin olduğunu öğrendi. Bahar şimdi ne yapacak? Pırıl ise Bahar ve çocukların yaşadığı gerçeğiyle sarsılır ve Sarp’a her şeyi anlatmaya karar verdi. Peki şimdi ne olacak? İşte Kadın 21. yeni bölüm fragmanı ve 20. son bölüm özeti…

KADIN 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bahar'ın Sarp ve Şirin'in sevgili olduğunu öğrenmesiyle birlikte Bahar eve geliyor. Evde bulunan Şirin'i hızlıca saklayan Hatice, Bahar'ın Şirin'i bulmasına engel oluyor. İşte Kadın 21. yeni bölüm fragmanı;

KADIN 20. SON BÖLÜM

Pırıl, Suat’ın evinde Jülide’yi gördükten sonra ne yapacağını bilemez. Hatice ise Şirin’i Bahar’a ilik vermek için ikna etmeye çalışmaktadır.

Enver’in eve dönmemesini hazmedemeyen Şirin, ilik verme olayını kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapar. Ceyda, oğlu ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığından sonra kolay kolay toparlanamaz.

Bahar’ın bu süreçte hastalığı yüzünden ağrıları iyice artmaya başlar. Belli etmek istemese de bu ağrılar onu çok zorlamaya başlamıştır. Musa’nın Jale ile yaşadığı ayrılık sürecinde ise bir planı vardır.

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