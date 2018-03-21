Kadın 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın dizisinde heyecan dorukta. Bahar, kendisini Sarp'ın sevgilisiymiş gibi arayan kişinin Şirin olduğunu öğrendi ve Şirin'in peşine düştü. Bahar, Enver ile Hatice'ye de tavır aldı. Bahar bölümün son sahnesinde sonunda Şirin ile karşı karşıya geldi. Bahar ile Şirin'i nasıl bir yüzleşme bekliyor? İşte Kadın 22. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

KADIN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 22. yeni bölümüne ait ilk görüntülerin yer aldığı 1. fragmanda, merakla beklenen Bahar, Şirin yüzleşmesine dair bir bilgi yer almıyor. Ancak Pırıl, Bahar'ı buluyor.

KADIN 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Telefonda duyduğu şeyden sonra Şirin ile Sarp’ın sevgili olduğunu düşünen Bahar ne yapacağını bilemez ve Şirin’in peşine düşer. Bahar bu olaydan sonra herkese karşı güvenini de yitirmiştir. Pırıl, Bahar ve çocukların yaşadığını öğrendikten sonra ise Sarp ile beraber Amerika’ya dönmek için elinden geleni yapar.

Enver, Bahar’ın ona karşı aldığı tavır yüzünden çok üzülür. Ama ne olursa olsun Bahar’ı yalnız bırakmamakta da kararlıdır. Hastalığı yüzünden sürekli ağrıları artmaya başlayan Bahar, sakat kalma riski ile de karşı karşıyadır.

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