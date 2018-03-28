Kadın 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın dizisinin yayınlanan son bölümünde Bahar ile Şirin'in yüzleşmesi ilgi çekici anlar yaşattı. Bahar'ın yüzleşmenin ardından Enver ile Hatice'ye karşı kızgınlığı daha da arttı. Arif'in Bahar'a karşı hislerini açması izleyiciyi heyecanlandırırken, Pırıl'ın Bahar ile karşılaşması heyecanı doruklara yükseltti. Kadın 23. yeni bölüm fragmanında ise heyecanın katlanacağının sinyalleri veriliyor. İşte Kadın 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Kadın 23. yeni bölüm fragmanı;

KADIN 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin ile yüzleşen Bahar ona karşı nefretle doludur. Şirin ise her zamanki gibi tüm soğukluğuyla Bahar’ın karşısındadır. Olanlardan sonra herkese karşı güvenini yitiren Bahar, etrafındakileri affetmemekte de kararlıdır. Sadece Bahar’ın iyiliğini istediği için susan Arif ise bunu daha fazla kabullenemez ve içindeki hisleri açıkça Bahar’a söyler. Bahar ve çocukların yaşadığını öğrenen Pırıl ise bir şekilde onları görmek ister. Ama Bahar hiç düşündüğü gibi bir kadın çıkmayacak ve Alp’i kaybetme korkusu daha da artacaktır.

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