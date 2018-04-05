Kadın dizisi 24. yeni bölümünden sahnelerin yer aldığı 2. fragman yayınlandı. Kadın'ın son bölümünde Hatice ile Enver'i aramak iiçin mahalleye giden Sarp, Şirin ile karşılaşmaıştı. Bahar'ın hastalığı ise iyice ilerlemiş ve Bahar'ı adım adım ölüme götürüyordu. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacağını merak eden izleyiciler fragmanları heyecanla izliyor. İşte Kadın 24 yeni bölüm fragman ve özeti.

KADIN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 24. yeni bölümden ilk fragmanda Bahar ile Arif'in iyice yakınlaştığı görülüyor. Jale ise Bahar'a uyan iliğin Şirin'in olduğunu söylüyor. Şirin Bahar'a ilik verecek mi?

Kadın 24. yeni bölümüne ait ikinci fragmanda ise Sarp'ın Şirin'i mezarlığa götürdüğü ve ölmesi gerektiğini söylediği görülüyor. Şirin bir şekilde Sarp'ın elinden kaçıyor. Sarp mezarlıkta Şirin'i araken "Bahar'ın nasıl öldüğünü anlatacaksın" diye isyan ediyor. Şirin bu sırada Bahar ve çocukların mezarını görüyor.

KADIN 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir.

Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...

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