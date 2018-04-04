Kadın dizisinde heyecan dorukta. Kadın’da Sarp, Bahar ve çocukları unutamayınca Hatice ve Enver’i bulmaya karar verdi. Mahalleye gittiğinde ise Şirin ile karşılaştı. Dizinin tutkunları şimdi neler olacağını merak ediyor. Kadın 24. yeni bölümden ilk sahnelerin yer aldığı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kadın 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. bölüm özeti...

KADIN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir.

Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...

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