Kadın dizisi 24. son bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Gerçekleri öğrenmek isteyen Sarp'a kimse engel olamadı. İşte Kadın 25. yeni bölüm fragmanı! Kadın 24. son bölüm özeti.

KADIN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kadın dizisinin 25. yeni bölüm fragmanında, Şirin'in Bahar'a ilik verip vermeyeceği belli değil. Enver resti çekiyor! "Kızım ablasına ilik veriyor diye intihar edecekse etsin" diyor. Hatice ise Bahar'ın da Şirin'den ilik almak istemeyebileceğini söylüyor. Sarp ise son öğrendiklerinden sonra, Pırıl ile çocukları ABD'ye göndermeye karar veriyor.

KADIN 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alp’i gören Şirin büyük bir şok içindedir ve ne yapacağını bilemez. Bahar ise tüm olanlardan habersiz kendine yeni bir sayfa açmıştır.

Arif’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Bahar, her kötü gününde yanında olan Arif’in yanında olmak ister. Arif ise duygularını artık kontrol edememeye ve Bahar’ı kıskanmaya başlar.

Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Jale ise onları bu duruma nasıl ikna edeceğini düşünmektedir.

Amerika’ya gitme sürecinde öğrendiği şey ile de Pırıl’ın tüm dünyası başına yıkılacaktır.

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