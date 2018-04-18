Kadın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın’ın yeni bölüm fragmanında Bahar'a ilik bulunuyor. Buna duyan Bahar'ın sevinçten havalara uçtuğu sahneleri izleyicide merak uyandırdı. Kadın son bölümde ise Bahar’ın Şirin’in iliğini alıp almayacağı en büyük soru olurken, Şirin ve Sarp’ın karşılaşmasının yankıları devam etti. İşte Kadın 25. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı.

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı;

KADIN 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pırıl ve Suat’ın gizli gizli konuştuğunu duyan Alp’in duydukları hiç hoşuna gitmeyecektir. Artık yönlendirilmekten ve hayatına karışılmasından sıkılan Alp’in Suat ve Pırıl’a karşı bir planı vardır. Şirin ise Alp ile karşılaştıktan sonra aldığı tehditlere rağmen bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşüncelidir. Çünkü hem Şirin’i hem de Bahar’ı ilik nakli için ikna etmek hiç kolay olmayacaktır...

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