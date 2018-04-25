Kadın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın’ın yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Kadın son bölümde ise Bahar'a bulunan ilik herkesi mutlu etti. Öte yandan Şirin, Levent'i kullanarak Sarp'ın yeni kimliğine ulaştı. İşte Kadın 26. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

KADIN 27. BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hatice ve Enver’den uygun iliğin bulunduğunu öğrenen Bahar hayatının en mutlu günlerinden birini yaşar. Uygun iliğin Şirin’in iliği olduğundan habersiz bu güzel haberi herkesle paylaşır.

Sarp’ın Şirin’e olan nefretinin en büyük sebebinin Bahar, Nisan ve Doruk’un ölümü olduğunu düşünen Şirin, Sarp’ı bulmak ve ona gerçekleri söylemek için elinden geleni yapar. Levent’in zaafından yararlanan Şirin, Levent’i kullanarak Sarp’ın yeni kimliğine ulaşır. Tüm olanların Suat’ın kulağına gitmesi üzerine ise Suat’ın yeni bir hamlesi olacaktır...

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