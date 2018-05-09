Kadın dizisi 29. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi ve dizinin ekrana gelen 28. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında izleyicilere yeni bölüm hakkında birçok ipuçları veriliyor. İşte Kadın 29. yeni bölüm fragmanı ve 28. son bölüm özeti...

KADIN 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Ece Özdikici, Devrim Özder Akın, Feyyaz Duman, Ayça Erturan, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ekrana gelen 28. bölüm sonrasında yayınlanan yeni bölüm fragmanında birçok gelişme yaşanıyor. İşte Kadın 29. yeni bölüm fragmanı;

KADIN 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlatır. Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. Bahar’ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de artmaktadır. Bahar’ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin’in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam eder.

Bahar’ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice’nin bir planı vardır. Bahar’a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize eder. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar’ı utandırırken, diğeri ise üzecektir...

KADIN OYUNCU KADROSU

Özge Özpirinçci - Bahar karakteri

Caner Cindoruk - Sarp karakteri

Bennu Yıldırımlar - Hatice karakteri

Seray Kaya - Şirin karakteri

Ece Özdikici - Jale karakteri

Devrim Özder Akın - Musa karakteri

Feyyaz Duman - Arif karakteri

Ayça Erturan - Yeliz karakteri

Kübra Süzgün - Nisan karakteri

Ali Semi Sefil - Doruk karakteri

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