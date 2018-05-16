Kadın 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın son bölümünde, Bahar'ın durumu iyice kötüleşti. Hatice'nin Bahar'a ilik bulabilmek için yeni hamlesi tam sonuçsuz kaldı denilecekken, yeni bir umut doğdu. Hatice, Bahar'ın babasından olma başka bir kardeşi olduğunu öğrendi. Asıl şoku ise Enver yaşadı. Telefoncu, Sarp'ın yaşadığı gerçeğini Enver'e söyledi. Peki Şimdi ne olacak? Gerçekler ortaya çıkacak mı? İşte Kadın 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

KADIN 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın'da tüm gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Enver Sarp'ın yaşadığını öğrendikten sonra Şirin ile konuşuyor ve Sarp ile görüşmek istediğini söylüyor. Bunu öğrenen Sarp ne yapacak? Fragmanın sonunda ise Enver yanında Jülide ile Bahar'ın yanına geliyor. Jülide her şeyi Bahar'a anlatacak mı?

KADIN 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Her ne olursa olsun Bahar’ın ailesinin zarar görmesini istemeyen Alp, Şirin ile konuşmaya gider. Levent ise Şirin’in Alp’e olan tavırlarından ve heyecanından rahatsız olur. Hastalığının ilerlemesi üzerine iyice halsizleşen ve ağrıları artan Bahar, çocuklarının üzülmemesi için de her şeyi yapmaya hazırdır. Alp’in Amerika’ya dönmeyeceğinden emin olan Pırıl, geri dönmeye karar verir. Jülide’nin eline Alp’in hayatıyla ilgili bir koz geçmesi üzerine de Pırıl cephesinde işler iyice karışacaktır. Bahar’ın bozulan telefonunu tamirciye götüren Enver ise inanamayacağı bir gerçekle yüzleşir...

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