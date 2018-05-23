Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şok üstüne şokun yaşandığı Kadın'da heyecan dorukta! Enver'in Sarp ile görüşmek istediğini Pırıl'ın babası öğrenir ve talimatı verir: "Alp'e zarar vermemeye gayret et. Yaşlı adam umurumda değil" Enver'in başı bu talimatla belaya giriyor ve kötü haber Hatice, Bahar ve Şirin'e ulaşıyor. Enver ölüyor mu? İşte Kadın son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

KADIN 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir. Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?

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