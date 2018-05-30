Kadın 32. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Kadın'da, Sarp ile görüşmeyi kafasına koyan Enver ölüm kalım mücadelesi veriyor. Arfi, Bahar'a onu sevdiğini söyledi. Bahar'ın buna karşılık "Ama ben ölebilirim" demesine Arif'in "O zaman ben de seni ölene kadar severim" karşılığını vermesi, izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Bu diyalog sonrası Arfi ile Bahar arasında daha büyük bir yakınlaşma başladı. Sarp ise Bahar ve çocuklara yavaş yavaş yaklaşıyor. Kadın yeni bölüm fragmanında, Enver'i ziyarete giden Sarp'ı Doruk görüyor ve "Baba" sesleniyor. Yaşanan bu karşılaşma sonrasında neler olacak. İşte nefeslerin tutulduğu Kadın'ın son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanI.

KADIN 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp ile görüşmek isteyen Enver çok büyük bir tehlikenin içine girmiştir. Sarp’ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz’e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar’dan saklamak istemez. Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.

Arif, Ceyda’nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar’a itiraf eder. Arif’in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar’ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu...

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