Kadın 5. son bölüm fragmanı: Şirin'e ne oldu? Kadın 4. son bölüm izle

Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımer, Seray Kaya ve Ece Özdikici gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, dün akşam ekrana gelen 4. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı.
İnternet üzerinde "Kadın 5. bölüm fragmanı" ve "Kadın yeni bölüm fragmanı" şeklinde arama yapan izleyiciler, yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Öte yandan dizinin 4. bölümünü kaçıran izleyiciler de "Kadın 4. bölüm izle" ve "Kadın son bölüm izle" aramalarını yapıyor. Peki Kadın 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?
Kocası Sarp'ın ölümünün ardından çocukları Nisan ve Doruk'a bakmak zorunda olan ve fakirliğe rağmen çocuklarına iyi bir hayat vermek isteyen Bahar'ın yaşamını konu edinen Kadın dizisi, 4. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Yayınlanan 4. bölümün ardından Kadın yeni bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu.
Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında Hatice, çocukların telefonunu açmasıyla ve teyzesi Şirin ile konuşmasına sinirleniyor ve çocuklara bağırıyor. Ardından Şirin'in evine giden Hatice, evi dağınık halde buluyor ve son sahnede Şirin'i şaşırarak buluyor. Kadın'ın yeni bölümünde neler yaşanılacağı şimdiden izleyicilerde merak uyandırmış durumda.
KADIN 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın dizisinin dün akşam ekrana gelen 4. bölümünde;
Şirin’in söylediklerinden sonra Bahar bir daha annesinin evine gitmeyi düşünmemektedir. Sarp’ın kötü bir insan ve bir tacizci olduğuna asla inanmak istemez.
Şirin’in Hatice’ye itiraflarından sonra ise Hatice de bir daha Bahar’ı görmek istemediğine karar verir. Çünkü Bahar’ı görmenin Şirin’e kötü geldiğini düşünür ve Bahar gibi onu da kaybetmek istemez. Ama Şirin’in hala annesine tam olarak anlatmadığı, Sarp’la ilgili büyük bir sırrı vardır.
Musa’ya boşanmak istediğini söyleyen Jale ise hastanede çok büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.
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