Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın 7. bölüm fragmanı izle

Yayınlanan 6 bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazanan ve her bölümü heyecanla beklenen Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. İnternet üzerinde “Kadın 7. bölüm fragmanı” ve “Kadın yeni bölüm fragmanı” aramasını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya ve Ece Özdikici gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, ekrana gelen 6. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı.

Kadın 7. yeni bölüm fragmanı an itibarıyla yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Şirin'in annesine "Anne o telefon nerede biliyor musun?" diye sorduğu ve annesinin "Ne işin var senin o telefonla? Başka şeyler de mi vardı içinde?" diye sorduğu sahne dikkat çekti. Öte yandan Bahar, çocuklarının okuluna gidiyor. Çocukların öğretmeninin Bahar'a, "Yanlış bilmiyorsam Doruk ve Nisan'ın babası vefat etti değil mi? İçeride herkese 'babamız' diye bahsettikleri biri var" dediği sahne izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

KADIN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kadın dizisinin ekrana gelen 6. bölümünde;

Şirin'in öldüğünü düşünen Hatice, yolun sonuna geldiğini düşünür. Ama Hatice verdiği kararda Şirin kadar şanslı olacak mıdır? Bahar olup bitene anlam veremediği için Enver’i arar ve Hatice’ye ulaşmaya çalışır.

Enver, Bahar’a hiçbir şey anlatmamakta kararlı olsa da Bahar bir şekilde Hatice ile Şirin’in hastanede olduğunu öğrenir. Hatice’yi görmek için hastaneye giden Bahar, Jale’nin yardımıyla Hatice’yi ziyaret eder.

Tüm olup bitenden habersiz olan Enver’in ise, Şirin’in odasında bulduğu şeyden sonra kafası iyice karışacak ve Şirin’e karşı olan şüphesi giderek artacaktır.

KADIN OYUNCU KADROSU

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli karakteri)

Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli karakteri)

Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı karakteri)

Ali Semi Sefil (Doruk Çeşmeli karakteri)

Seray Kaya (Şirin Sarıkadı karakteri)

Ece Özdikici (Jale Demir karakteri)

Devrim Özder Akın (Musa Demir karakteri)

Feyyaz Duman (Arif karakteri)

Ayça Erturan (Yeliz Ünsal karakteri)

Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli karakteri)

kadın

Kadın yeni bölüm fragmanı

Kadın 7. bölüm fragmanı

Kadın oyuncuları

Kadın 6. bölüm