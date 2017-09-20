Kadın basketbolcular Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen turnuva için kente gelen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Marina Maljkovic, oyuncu Işıl Alben, Canik Belediyespor'dan Neslihan Demir, Çukurova Basketbol'dan Gülşah Akkaya, OGM Orman Gençlik'ten Seda Atlı ile Mersin ekibinin başantrenörü Özlem Şencan ve oyuncu Tuğba Taşçı, 2 yıl önce Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı.

Baba Mehmet Aslan ile anne Songül Aslan'ın da yer aldığı ziyarette, oyuncular, aileyle birlikte Özgecan'ın "melek" figürlü anıt heykelinin bulunduğu mezarının başında dua etti.

Anne Aslan ve bazı oyuncular, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Özlem Şencan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aileyle beraber olmak ve Özgecan'ı anmak için turnuvayı düzenlediklerini belirterek, "Bu turnuvayı inşallah iyi bir hazırlık dönemi olarak geçireceğimizi düşünüyoruz. Turnuvanın böyle bir şeye vesile olduğu için de çok memnunuz. Biz her sene bu turnuvayı Özgecan adına düzenleyeceğiz. Aynı zamanda diğer takımların ve oyuncuların buraya gelmesiyle herkese bir mesaj olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Anne Aslan ise evlat acısının çok kötü bir duygu olduğunu ifade ederek, üzgün olduğunu anlattı.

Suçluların cezasını çekmesini istediğini söyleyen Aslan, "O iki katil zanlısı hiç bir şekilde af almasın. Benim kızımın hiç bir suçu yoktu. Tek suçu dolmuşa binip evine gelmekti. Böyle caniler yaşamasın, hak ettikleri yeri bulsunlar." diye konuştu.

Aslan, turnuvaya kızının adının verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Turnuvadan dolayı çok sevindim. Kızım unutulmadı, unutulmayacak. Benim kızım melekti, hiçbir suçu, günahı yoktu. Turnuvanın yapılmasından dolayı çok sevinçliyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Oyuncular, ziyaretin ardından turnuvada bugün ilk maçların oynanacağı Edip Buran Spor Salonu'na gitti.

Özgecan Aslan