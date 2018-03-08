Kadın çalışanları güllerle karşıladılar

Bu özel günün, kadınların emeklerini; ailelerine, işlerine, topluma ve dünyaya katkılarını onurlandırmanın günü olduğunu vurgulayan Hakan Ateş şöyle konuştu:

"Hayatın her alanında, yan yana, omuz omuza olduğumuzu biliyoruz. Eşitliğin önce evimizde başladığı inancı ile Denizcilerimizin yarısından fazlasını kadınlarımızın temsil etmesinden, onların vizyonu ile büyümekten gurur duyuyoruz. Bugün onlara tüm üst yönetimimizin katılımıyla hoş bir sürpriz yapmak istedik. Bu anlamlı güne dair etkinliklerimiz gün boyu sürecek. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”



Kadınlar günü özel etkinlikleri gün boyu sürecek





DenizBank’ta Kadınlar Günü’ne özel organizasyonlar çalışanların katılımlarıyla gün boyu sürecek. Saat 12:30’da Özlem Denizmen’in katılımıyla yazarın “Cebinde Mucize Yarat” kitabı ile ilgili sohbet toplantısı gerçekleştirilecek. Saat 18:00’de ise DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş moderatörlüğünde panel düzenlenirken, toplantıya 6 başarılı kadın çalışan da katılacak.