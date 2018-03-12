Kocaeli Gölcük'te iki çocuk annesi Hacer Çetindağ'ın eşinin arkadaşı tarafından ölümüyle ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı dava sonrasında şoke eden bir olay yaşandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davanın kararından sonra adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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