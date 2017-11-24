Kadın cinayetlerinin yüzde 38'i birlikte yaşadığı erkek tarafından işleniyor

Dünya genelinde kadın cinayetlerinin yaklaşık yüzde 38'i birlikte yaşadığı erkek tarafından işleniyor ve kadınların yaklaşık yüzde 35'i hayatının bir döneminde cinsel veya fiziksel şiddete maruz kalıyor.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" de kadınlara yönelik şiddetin ağır bilançosu bir kez daha gözler önüne serildi.

AA'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), 2000'de aldığı, "kadınların çatışma çözümleme çalışmalarına katılımlarının artmasını, çatışmalarda kadın haklarına daha çok saygı gösterilmesini ve barışı korumada kadınların görüşlerine daha çok yer verilmesini" öngören 1325 sayılı kararının üstünden 17 yıl geçse de istatistikler, kadına şiddetin hala ciddi bir sorun olarak kaldığını ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya genelindeki kadınların yaklaşık yüzde 35’i hayatlarının bir döneminde cinsel ya da fiziksel şiddete hedef oluyor.

Bu rakam, Kadınlara ve Kızlara Yönelik Şiddet (VAWG) örgütüne göre dünya genelinde 818 milyon olarak belirtilirken bazı ulusal çalışmalar dünyada her 100 kadından 70’inin aile içi fiziksel ve/veya cinsel şiddete uğradığını gösteriyor.

WHO verilerinde öne çıkan başka bir unsur ise, küresel ölçekte kadın cinayetlerinin yaklaşık yüzde 38’inin, kadının birlikte yaşadığı erkek tarafından işlenmiş olması.

BM'nin, 87 ülkeyi kapsayan 2005-2016 raporuna göre, 15-49 yaş aralığındaki kadınların yüzde 19’u, ankete katılmadan önceki 1 yıl içinde birlikte yaşadığı kişi tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldı.

43’ü gelişmekte olan toplam 45 ülkeden, 2012 yılında edinilen veriler, evli ya da bir ilişki yaşayan 15-49 yaş aralığındaki kadınların yüzde 48’inin partnerleri tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını ve doğum kontrol yöntemi kullanmalarına izin verilmediğini ortaya koydu.

37 ÜLKEDE, TECAVÜZ FAİLLERİ MAĞDURLA EVLENİRSE KOVUŞTURMADAN MUAF

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) 2016 verileri, küresel ölçekteki insan kaçakçılığı kurbanlarının yüzde 71’inin kadın ve kız çocuklarından oluştuğunu ve bunların 4'te 3'ünün cinsel istismara maruz kaldığını gözler önüne seriyor.

Dünya Bankasının 2016 verilerinde, ülkelerin 3’te 2’sinin aile içi şiddeti yasakladığı ancak 37 ülkede, tecavüz faillerinin mağdurla evlenmesi halinde kovuşturmadan muaf tutulduğu vurgulanıyor.

Dünya genelinde 18 yaşından önce evlenmiş yaklaşık 750 milyon kadının varlığına da dikkat çekiliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), 2016 verilerine göre, halihazırda 30 ülkede genital sakatlanmaya maruz kalmış en az 200 milyon kadın ve kız çocuğu bulunuyor​. Bu ülkelerin çoğunda, kız çocukları 5 yaşından önce genital sakatlanmaya maruz kaldı.

İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYANLARIN YÜZDE 75'İNDEN FAZLASI KADIN VE ÇOCUK

BM verilerine göre, 2017’nin haziran ayı itibarıyla dünyada 141 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu açıklandı.

İnsani yardım konusunda da toplumsal cinsiyet eşitsizliği göze çarparken çatışma ve çatışma sonrası ortamlarda, anne ölüm oranlarının ortalamanın neredeyse iki katı olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuna (UNFPA) göre, insani yardıma ihtiyaç duyanların yüzde 75'inden fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Kadınlar dünyadaki gıdanın yarısından fazlasını üretiyor olsa da dünyada açlık çekenlerin yüzde 70'ini teşkil ediyor.

DÜNYA GENELİNDE YAKLAŞIK 33 MİLYON KADIN SIĞINMACI BULUNUYOR

Dünya Bankası verilerine göre, dünyada yoksulluk sınırının altında yaşayan yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaklaşık yüzde 70’ini kadınların oluşturmaya devam ederken yaklaşık 900 milyon kadın günde 1 doların altında çalışıyor.

AB'DE HER 20 KADINDAN BİRİ TECAVÜZE UĞRUYOR

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının (FRA) 2014 yılında, 28 üye ülkeden 18 ila 74 yaşta 42 bin kadınla yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 11'i, 15 yaşından itibaren cinsel şiddete maruz kaldı ve her 20 kadından biri tecavüze uğradı.

Kadınların, yaklaşık yüzde 31’i, 15 yaşından itibaren bir veya daha fazla kez fiziksel şiddete maruz kaldı.

Rapor, AB’de yaşayan kadınların yaklaşık yüzde 53’ünün, fiziksel veya cinsel saldırıya uğrama korkusuyla bazı zamanlarda, belirli koşullarda ve yerlerde bulunmaktan kaçındığını ortaya koydu.

Raporda, fiziksel şiddetin en yaygın biçimlerinin, itme, tokat atma, kavrama veya saç çekmek şeklinde olduğu bildirildi.

"KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA: KADINLARA VE KIZLARA KARŞI ŞİDDETİ SONLANDIR"

Kadına karşı şiddet konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm etkinliğine öncülük eden, BM bünyesindeki UNİTE Kampanyasının bu seneki teması "Kimseyi geride bırakma: Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti sonlandır" olarak belirlendi.

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