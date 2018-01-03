Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Devrim Özder Akın, Feyyaz Duman ve Ayça Erturan gibi isimlerin rol aldığı Kadın dizisinde 11. bölüm fragmanları yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Peki, Kadın 11. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kadın 11. yeni bölüm fragmanları ve son bölüm özeti...

KADIN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

Kadın dizisi 11. bölümü ile ekranlarda olacak. İşte Kadın 11. yeni bölüm fragmanları...

Kadın 11. yeni bölümü ile 9 Ocak Salı günü saat 20:00'de FOX TV'de!

KADIN 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar.

Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?

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Kadın dizisi

Kadın dizisi 11. bölüm

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