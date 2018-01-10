Kadın dizisi 11. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Ekrana gelen 11. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. İzleyiciler internet üzerinden "Kadın 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapmaya başladı. Merakla beklenen Kadın 12. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Peki, Kadın 12. bölümde neler olacak? İşte, Kadın 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KADIN 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 12. yeni bölüm fragmanında Bahar, Hatice'nin yanına taşınıyor. Bu sırada Bahar, Sarp'ın kendisini aldattığını kanıtı olarak düşündüğü mesajların, Sarp'ın ölümünden sonra atıldığını öğreniyor. Bahar'ın arkadaşı Yeliz, Şirin'in oynadığı oyunu ortaya çıkaracak hamleyi yapıyor.

KADIN 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Enver, Şirin hakkında öğrendiği şeylerden sonra bir daha eskisi gibi olamaz. Hatice ise tüm olanlardan habersiz hala Şirin’i korumaktadır. Bahar hastalığının ciddiyetinin farkına vardıktan sonra çocukları için tedaviyi kabul eder. Ama bu süreci çocuklarla beraber nasıl atlatacağını bilememektedir.

Arif’in Bahar’ı bu kadar koruması ve yanında olması Berşan, Yusuf, Ceyda üçlüsünün dikkatini çekmeye başlamıştır. Bahar, başına gelen şeylerden sonra tek başına idare edemeyeceğini düşünür ve ani bir kararla Hatice’nin evine gidip onlarla beraber kalmak istediğini söyler. Hatice, Şirin’e rağmen Bahar’ın bu isteğini kabul edecek midir?

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Kadın dizisi 12. bölüm fragmanı

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