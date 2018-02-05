Kadın dizisi 14. son bölümü ile geçtiğimiz günlerde izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. İzleyicilerin merak ettiği yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kadın 15. yeni bölümde neler olacak? İşte, Kadın 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KADIN 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceyda’nın sahnesine giden Bahar, Arif, Enver ve Hatice, Berşan’ın da gelmesiyle oldukça huzursuz olur. Arif’in Berşan’a yaptığı itiraftan sonra ise Bahar ne yapacağını bilemez. Bir tesadüf sonucu Bahar’ın Sarp ile ilgili öğrendiği şey kafasını daha çok karıştıracaktır.

Sarp’ın yaşıyor olabilme ihtimali ne olursa olsun onu heyecanlandırmaya devam etmektedir. Nisan ve Doruk’un, Bahar’a onu aradıklarını söylemesi üzerine Şirin neler olduğunu anlayamaz. Hastalık belirtileri iyice artmaya başlayan Bahar ise bu kez çok daha ciddi bir kaza geçirecektir...

KADIN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın dizisi 15. yeni bölümü ile 6 Şubat Salı 20:00'de FOX Tv'de ekranlara gelecek.

KADIN 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ın telefonunu Enver’in gönderdiğini öğrenen Bahar gerçekleri öğrenmek için Enver ile yüzleşir. Enver’in yalan söylemeyeceğini düşünen Bahar, Enver ne derse inanmaya hazırdır. Enver ise Bahar’ın telefonda gösterdiği mesajlardan sonra Şirin’den daha fazla utanmaya başlamıştır.

Arif’i çok seven Nisan ve Doruk ise her fırsatta Arif’i görmek ister ve bu durum Arif ile Bahar’ın daha çok vakit geçirmesine neden olur. Şirin, Nisan ve Doruk sayesinde bir açık daha verecektir.

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